Magia navideña en Washington DC: conoce todas las opciones de mercados y ferias en la capital de EEUU

La celebración navideña en la región de Washington se expresa en una variedad de mercados y ferias que ofrecen desde artesanías hasta alimentos tradicionales, ambientados con luces y música que llenan los espacios de alegría.

La información fue extraída del portal web El Tiempo Latino, que recopila un calendario completo para visitar estos eventos en las diferentes zonas.

Desde la ciudad de Washington hasta los suburbios, en Maryland y Virginia, estas ferias reflejan la diversidad cultural y comercial de la región, permitiendo a los visitantes explorar creaciones locales y disfrutar del espíritu navideño.

Mercados destacados en DC

El centro de la ciudad alberga mercados emblemáticos, como el Mercado Navideño de Downtown DC, que este año se extiende del 22 de noviembre al 23 de diciembre, con una variedad de artesanías y actividades familiares.

Además, en Dupont Circle, la feria comienza el 14 de noviembre y se extenderá hasta el 23 de diciembre, en una ubicación renovada para la temporada. Otros espacios en la capital incluyen el Mercado Navideño de Union Station y ferias en barrios como Cleveland Park y Northwest, que ofrecen opciones para todos los gustos y edades.

Ferias en Maryland

El estado vecino ofrece una serie de eventos como el Mercado de Invierno de Bethesda, que abrirá sus puertas el 6 de diciembre, y el Mercado Navideño y Feria de Artesanías en National Harbor, programado para comenzar el 29 de noviembre.

Baltimore será sede de su tradicional Christmas Village, abierto desde el 22 de noviembre hasta mediados de diciembre, además de ferias en Frederick, Silver Spring y Takoma Park, que brindan oportunidades para compras y actividades culturales.

Eventos en Virginia

En Virginia, las actividades navideñas incluyen el Mercado de Invierno en Fairfax, que tendrá lugar el 13 y 14 de diciembre, y el Mercado Artesanal de Old Town Alexandria el 13 de diciembre, junto con otras ferias en Arlington, Leesburg y Manassas.​

Las ferias en estas tres regiones, que van desde ferias artesanales hasta mercados tradicionales, son puntos clave para disfrutar de la temporada y descubrir talentos locales sin repetir lugares o fechas específicas en la región de Washington.

