BDV amplía las opciones para ganar en esta “Navidad pa’ todos”

Para continuar con el disfrute en esta “Navidad pa’ todos”, el Banco de Venezuela (BDV) amplía su exitosa campaña “Paga y Pégala”, brindándole mayor oportunidad de ganar a sus más de 18 millones de clientes.

Ahora todas las soluciones integrales de la Institución han sido incorporadas a la campaña, a través de sus aliados comerciales y prestadores de servicios, para que más clientes disfruten de esta temporada con regalos especiales.

Más formas de pagar, más oportunidades de ganar

A la fecha "Paga y Pégala", solo con PagomóvilBDV QR, ha premiado a más de 13 mil ganadores. Actualmente son muchas más las oportunidades de ganar, ya que la Institución incorpora también sus tarjetas de débito, en sus puntos de venta BDV y BiopagoBDV. Con esta aplicación, cada transacción se convierte en una nueva posibilidad para que los clientes formen parte de la lista de ganadores diarios.

Cabe destacar que cada uno de los afortunados han sido premiados con el reintegro inmediato de sus pagos e informados del abono total del monto facturado, mediante la notificación push del aplicativo móvil BDVApp.

Con esta campaña el BDV reafirma que, además de premiar la fidelidad de sus clientes, también optimiza la experiencia de pago en un contexto económico dinámico, donde la rapidez y practicidad son esenciales.



El Banco de Venezuela, con el respaldo de su plataforma, invita a los clientes a disfrutar de esta temporada navideña con la comodidad de sus soluciones integrales, mientras se suman felices ganadores de “Paga y Pégala”.

