App Kontigo suma otro banco para su conversión de dólares a USDC: podrás depositar tus divisas en taquillas

La plataforma de criptoactivos Kontigo activó su conversión de dólares a USDC con el Banco Nacional de Crédito. Así lo anunciaron a través de sus redes oficiales.



Kontigo, una fintech venezolana, ha incorporado al Banco Nacional de Crédito (BNC) a su red de bancos colaboradores. Esto permitirá a los usuarios depositar dólares en efectivo en taquillas del BNC y recibir USDC (stablecoin emitida por Circle) de forma inmediata en su wallet digital.



No es necesario ser cliente del banco para usar el servicio; basta con reportar la operación en la app de Kontigo. La acreditación de USDC se realiza tras la verificación del depósito.

"¡TUBAZO! Deposita tus dólares en agencias BNC y conviértelos en USDT desde la app de Kontigo al instante. Ya sumamos más de 300 agencias disponibles en todo el país", explicó la plataforma.

En cuanto a las comisiones, Kontigo ofrece el servicio con las siguientes tarifas: para Banco Plaza, Banco Activo y BNC la comisión es del 1.7% y para Bancamiga es del 3.5%.

Kontigo opera bajo la licencia de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP). Centra su enfoque en el resguardo del valor.