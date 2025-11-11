¿Dónde abrir una cuenta corriente con solo la cédula de identidad? Este banco hará jornada toda la semana

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Mercantil llevará a cabo una jornada de apertura de Cuenta Corriente Simplificada con el fin de facilitar a los ciudadanos el acceso a los servicios financieros que ofrece.

En su cuenta de Instagram precisó que la Jornada de Especial se realizará del 10 al 14 de noviembre, desde las 08:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde.

En tal sentido, los usuarios tendrán siete horas cada uno de esos días para formar parte de los clientes de esta entidad bancaria.

“Solo necesitas la cédula de identidad”, indicó Banco Mercantil, en su cuenta de Instagram.

Para saber a dónde dirigirte, debes consultar la red de oficinas participantes a través del portal web www.mercantilbanco.com.

“Una vez allí, navega a la sección Persona, luego Información, y finalmente Puntos de atención > Red de Oficinas”, dijo.

Cuenta Corriente Simplificada Según el Banco Mercantil esta es una herramienta financiera con beneficios adicionales. Entre sus beneficios están: Menos comisiones

Tpago: Pagos móviles de Mercantil a Mercantil.

Transferencias: Mercantil a Mercantil.

Mantenimiento mensual. “Los beneficios asociados a este producto, se encuentran sujetos a cambios, modificaciones o cancelaciones sin previo aviso”, aclaró la entidad bancaria.