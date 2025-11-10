Cierre total en tramo de La Castellana este lunes 10 de noviembre: horarios y zonas afectadas

La alcaldía del municipio Chacao informó sobre el cierre total en un tramo de La Castellana este lunes 10 de noviembre.
A través de sus redes sociales, la alcaldía dió a conocer cuáles serán las zonas afectadas y el horario del cierre.
Cierre total en La Castellana
De acuerdo con la información proporcionada, el cierre se debe a labores de mantenimiento de las calles del municipio.
Asimismo, indica que se llevarán a cabo trabajos de escarificado en un tramo de la avenida principal de La Castellana.
Horario y avenidas cerradas
En este sentido, indica que el cierre total será en la avenida principal de La Castellana, entre la avenida José Istúriz y la 4ta Transversal de La Castellana.
Agrega que se iniciará el cierre a partir de las 7 de la noche de este lunes.
Motivo por el que instan a los conductores y transeúntes del municipio a tomar sus medidas de prevención necesarias ante las labores de mantenimiento que se llevarán a cabo.
