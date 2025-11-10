Tránsito

Cierre total en tramo de La Castellana este lunes 10 de noviembre: horarios y zonas afectadas

Instan a los conductores y transeúntes del municipio a tomar sus medidas de prevención necesarias

Por Selene Rivera
Lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 07:00 pm
Cierre total en tramo de La Castellana este lunes 10 de noviembre: horarios y zonas afectadas
Foto: Referencial

La alcaldía del municipio Chacao informó sobre el cierre total en un tramo de La Castellana este lunes 10 de noviembre.

A través de sus redes sociales, la alcaldía dió a conocer cuáles serán las zonas afectadas y el horario del cierre.

Cierre total en La Castellana 

De acuerdo con la información proporcionada, el cierre se debe a labores de mantenimiento de las calles del municipio.

Asimismo, indica que se llevarán a cabo trabajos de escarificado en un tramo de la avenida principal de La Castellana.

Horario y avenidas cerradas

En este sentido, indica que el cierre total será en la avenida principal de La Castellana, entre la avenida José Istúriz y la 4ta Transversal de La Castellana.

Agrega que se iniciará el cierre a partir de las 7 de la noche de este lunes.

Motivo por el que instan a los conductores y transeúntes del municipio a tomar sus medidas de prevención necesarias ante las labores de mantenimiento que se llevarán a cabo.

 

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Estados Unidos
tEXAS
Lunes 10 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América