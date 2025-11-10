¡Único requisito! Banco activa jornada para abrir cuenta corriente hasta el 14-N

Suscríbete a nuestros canales

Mercantil Banco Universal anunció que activó una Jornada Especial para que los ciudadanos abran su Cuenta Corriente Simplificada solo con presentar su cédula de identidad.

El operativo se realiza desde hoy, 10 de noviembre, hasta el 14 de noviembre en horario extendido, facilitando la inclusión financiera de la población.

Banco activa jornada para abrir cuenta corriente hasta el 14-N

A través de sus redes sociales, la entidad financiera compartió los detalles.

Puntos activos en Caracas: Para los habitantes de la Gran Caracas, la jornada está disponible en tres oficinas clave, todas con un horario de 08:30 a. m. a 03:30 p. m.:

Oficina Centro Plaza: Ubicada en Los Palos Grandes (Chacao, Miranda).

Oficina El Rosal: Localizada en el edf. Atrium (El Rosal, Chacao, Miranda).

Oficina Buenaventura: Habilitada en el C.C. Buenaventura (Guatire, Miranda).

Además, el banco desarrolla una jornada especial para que sus clientes cambien su antigua tarjeta de débito por el nuevo modelo Mastercard Mercantil.

El operativo se realizará desde el 10 hasta el 14 de noviembre en horario extendido.

Para los clientes de la capital, la jornada estará disponible en cinco puntos:

Quinta Crespo

C.C. Uslar

C.C. Multiplaza El Paraíso

Centro Plaza

El Rosal

Buenaventura

Oriente

En la región Oriental, los usuarios podrán acudir a las siguientes sucursales:

San Félix

C.C. Cascada - Maturín

Terranova (Nueva Esparta)

Centro Sambil - Margarita

Occidente

El operativo también beneficia a los estados occidentales, con puntos en:

Santa Bárbara

Las Tapias

Centro-Occidente

Finalmente, el Mercantil activa su jornada en el Centro-Occidente en:

San Diego / Valencia

C.C. Terepaima Cabudare

