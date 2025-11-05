Este banco activa jornada especial para que clientes reciban la nueva tarjeta débito Mastercard

Mercantil Banco Universal anunció una jornada especial para que sus clientes cambien rápidamente su antigua tarjeta de débito por el nuevo modelo Mastercard Mercantil.
El operativo se realizará desde el 10 hasta el 14 de noviembre en horario extendido.
La entidad financiera invita a la ciudadanía a asistir para adquirir la nueva tarjeta y disfrutar de sus beneficios.
Jornada especial para que clientes reciban la nueva tarjeta débito Mastercard
El banco habilitó oficinas estratégicas en cuatro regiones clave del país:
Gran Caracas
Para los clientes de la capital, la jornada estará disponible en cinco puntos:
-
Quinta Crespo
-
C.C. Uslar
-
C.C. Multiplaza El Paraíso
-
Centro Plaza
-
El Rosal
-
Buenaventura
Oriente
En la región Oriental, los usuarios podrán acudir a las siguientes sucursales:
-
San Félix
-
C.C. Cascada - Maturín
-
Terranova (Nueva Esparta)
-
Centro Sambil - Margarita
Occidente
El operativo también beneficia a los estados occidentales, con puntos en:
-
Santa Bárbara
-
Las Tapias
Centro-Occidente
Finalmente, el Mercantil activa su jornada en el Centro-Occidente en:
-
San Diego / Valencia
-
C.C. Terepaima Cabudare
También puede visitar nuestra sección Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube