Sudeban publica los feriados de 2026: vea cuándo son los cierres claves bancarios

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) hizo oficial el Calendario Bancario que regirá las actividades financieras en Venezuela durante todo el año 2026.

La institución publicó la lista completa de feriados nacionales y días no laborables que los clientes deben tener en cuenta para sus transacciones.

Sudeban anuncia los feriados bancarios de 2026

Los feriados clave y el cierre de la banca

El cronograma establece que el primer cierre obligatorio llega el jueves 1.° de enero por Año Nuevo.

La banca cerrará en febrero con la celebración de Carnaval: el lunes 16 y martes 17 de febrero. Marzo también contempla un cierre por el Día de San José (jueves 19 de marzo).

La celebración de la Semana Santa afecta las transacciones en abril, específicamente el jueves 2 y viernes 3 de abril. Posteriormente, el viernes 1° de mayo marca el Día del Trabajador como feriado bancario nacional.

Los puentes largos que otorgan tres días libres

La ciudadanía disfrutará de varios "puentes" largos durante 2026, ya que Sudeban traslada algunos feriados al día lunes para efectos bancarios.

Lunes 12 de enero: Día de Reyes (se mueve del 6 de enero).

Lunes 18 de mayo: Ascensión del Señor (se mueve del 14 de mayo).

Lunes 8 de junio: Corpus Christi (se mueve del 4 de junio).

Lunes 14 de septiembre: Día de la Virgen de Coromoto (se mueve del 11 de septiembre).

Lunes 14 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (se mueve del 8 de diciembre).

Para el cierre de año, los clientes deben anticipar las festividades decembrinas.

Pues la Sudeban establece como feriado bancario la Nochebuena (jueves 24 de diciembre) y la Navidad (viernes 25 de diciembre).

Finalmente, el jueves 31 de diciembre marca el cierre de año para las instituciones financieras.

Días festivos que no generan cierre adicional

La institución aclara que las siguientes fechas, al caer en domingo o sábado, no tendrán un día bancario libre adicional, por lo que las operaciones funcionarán con normalidad el lunes siguiente:

Sábado 15 de agosto (Asunción de Nuestra Señora).

Sábado 13 de junio (Día de San Antonio).

Domingo 5 de julio (Día de la Independencia).

Domingo 1.º de noviembre (Día de Todos los Santos).

