Plataforma Patria pagos 10 de noviembre: bonos que activan en las próximas horas

El Sistema Patria activa desde hoy, 10 de noviembre, una nueva tanda de pagos en su monedero digital.

La plataforma digital comienza a entregar una serie de bonos especiales a sus usuarios registrados, incluyendo estipendios que forman parte de los programas sociales y del complemento del ingreso mínimo integral.

Bonos que activan en la Plataforma Patria en las próximas horas

De acuerdo con el cronograma mensual, entre los pagos próximos a entregar figuran:

Bono Único Familiar y Complementario : Agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros; los beneficiarios reciben pagos por 3.330,00 bolívares.

: Agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros; los beneficiarios reciben pagos por 3.330,00 bolívares. Corresponsabilidad y formación: Dirigido a los empleados de la administración pública bajo una nómina especial. Se espera que la suma supere los 21.000,00 bolívares.

Dirigido a los empleados de la administración pública bajo una nómina especial. Se espera que la suma supere los 21.000,00 bolívares. 100% Amor Mayor de 130 bolívares.

de 130 bolívares. Beca Universitaria de 1.192,50 bolívares.

de 1.192,50 bolívares. Beca Enseñanza Media de 795 bolívares.

de 795 bolívares. Ingreso contra la Guerra Económica: Trabajadores de la administración pública que reciben el cestaticket cobrarán 120 dólares indexados. En octubre, el monto otorgado fue de 23.880 bolívares, por lo que se prevé que sea entregado con un monto superior, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Nota: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece los montos.

Se debe recordar que, a través de su monedero digital, los registrados pueden realizar operaciones como transferencias bancarias, pagos de servicios, recargas telefónicas, pago de gasolina, entre otras.

