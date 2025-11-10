Reconocida cadena de farmacias incursiona en el mercado de la comida rápida: desde sándwich hasta sushi

Suscríbete a nuestros canales

A través de las redes sociales, se puedo conocer que la reconocida cadena de farmacias Farmatodo, comenzó a incursionar en el mercado de la comida rápida en formato «to go», es decir, solo para llevar.

Aunque de momento esta nueva apuesta de Farmatodo solo está disponible en su sucursal de Los Naranjos (Lomas del Sol), en las próximas semanas podrían extenderse a otras sedes de Caracas.

Menú disponible

Los consumidores disponen de varias opciones de comida fresca para seleccionar como: roles de sushi, poke Honu, salmón ahumado (llamado Smoke & Go), sándwich de atún (Tuna Rush), wrap de pollo (Spring Roll), sándwich de pollo a la parrilla con queso provolone y tocineta (Urban Grill) y pavo y queso (Deli Express).

Todas estas comidas son elaboradas por el restaurante Fresh Fish. Los precios van desde los Bs 1.400 hasta los 3.000 dependiendo del producto.

Los usuarios de redes sociales aplaudieron la iniciativa y solicitaron que extiendan la oferta a otras sucursales como Los Chorros y La Castellana.

