Se acerca la época más bonita del año, y en donde muchas personas a provechan la entrada de ingresos extras para renovar sus equipos o adquirir electrodomésticos pendientes en su lista de deseos.

A pesar de contar con opciones de crédito sin interés en la mayoría de comercios, la inicial es una traba, cuando se trata de productos que exceden el presupuesto.

Los más buscados son los televisores, aires acondicionados, neveras y computadoras.

¿Dónde adquirir productos eléctricos con Cashea y baja inicial?

La cadena de tiendas IVOO que, se encuentra d aniversario, informó sobre la baja de inicial con Cashea en todas sus sucursales a nivel nacional-

Una buena oportunidad para que te pongas al día con lo que necesitas en tu hogar y para trabajar.

¿Cómo puedo comenzar a utilizar Cashea?

Descarga la aplicación de Cashea, completa tus datos y activa tu cuenta. Una vez aprobada tu línea de compra podrás visitar alguna de las tiendas aliadas y empezar a Cashear.

Dónde puedo encontrar una tienda IVOO en Venezuela

Caracas (Distrito Capital)

Ubicación: Plaza Venezuela, Av. Las Acacias.

Referencia: Cerca de la Plaza Venezuela.

Horario General: Lunes a Domingo (con un ajuste en la apertura del jueves, generalmente de 8:00 a 20:00).

Calificación Promedio: 4.1 estrellas.

Valencia y Naguanagua (Carabobo)

El estado Carabobo cuenta con dos ubicaciones clave:

IVOO C.C. Gravina II (Valencia): Ubicación: Av. Bolívar, Centro Comercial Gravina II. Horario General: Lunes a Domingo de 8:00 a 19:00 . Calificación Promedio: 4.3 estrellas.

IVOO Sede Valle Alto (Naguanagua): Ubicación: CR Manzana A Local Galpón Nro. 1-4, Urb. Valle Alto, Naguanagua. Horario General: Lunes a Domingo de 8:00 a 20:00 . Calificación Promedio: 4.3 estrellas.



IVOO también opera o tiene puntos de venta reconocidos en las siguientes ciudades del interior:

Barquisimeto (Lara)

Maracay (Aragua)

San Cristóbal (Táchira)

Puerto Ordaz (Bolívar)

Lechería (Anzoátegui)

Acarigua (Portuguesa)

Margarita (Nueva Esparta)

