Saime amplia su red con dos nuevas oficinas en estos centros comerciales: aquí los trámites disponibles

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) comunicó a sus usuarios la próxima habilitación de dos nuevas oficinas ubicadas en la Gran Caracas.

A través de su cuenta de Instagram, el ente expresó que ambas sedes en centros comerciales, buscan ampliar la capacidad de atención y simplificar el acceso a trámites esenciales para los ciudadanos.

Esta iniciativa del Saime responde a la necesidad agilizar los procesos de identificación y viaje, ofreciendo puntos de atención más cercanos a la población.

¿Dónde se ubican las nuevas oficinas?

Los usuarios que acudan a las nuevas oficinas en Plaza Las Américas 2 y Tu Caracas Outlet podrán gestionar una amplia variedad de servicios fundamentales:

Emisión y renovación de cédulas : se facilitará la solicitud y renovación del documento de identidad.

: se facilitará la solicitud y renovación del documento de identidad. Trámites de viaje : se incluirá la gestión y entrega de pasaportes.

: se incluirá la gestión y entrega de pasaportes. Actualización de data: los ciudadanos tendrán la posibilidad de poner al día sus datos personales y registrales.

La fecha precisa de inauguración de estos nuevos puntos de atención aún no ha sido divulgada. Se informó que el anuncio oficial con el día exacto de inicio de operaciones será comunicado próximamente.

Sedes para la atención de extranjeros

El Saime recuerda a la población extranjera que en la actualidad cuenta con varias sedes habilitadas en el territorio para la atención de sus trámites específicos, las cuales incluyen:

Los Ruices

Instituto Nacional del Deporte (IND)

La Trinidad

Las Mercedes

Propatria

