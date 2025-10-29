Nueva oficina del Saime abrirá en esta ubicación: conozca todos los trámites disponibles

Suscríbete a nuestros canales

Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), abrirá sus puertas a una nueva oficina en Caracas.

De acuerdo con la información, los ciudadanos pronto tendrán a su disposición un punto de servicio renovado, con una ubicación estratégica dentro de un concurrido centro comercial.

Esto, con el objetivo de eliminar los inconvenientes asociados a los traslados prolongados y las esperas excesivas, promoviendo la comodidad, la rapidez y la cercanía en la atención al público.

¿Dónde se ubica la nueva oficina del Saime?

La próxima oficina del Saime estará localizada en el nivel boulevard del Centro Comercial Plaza Las Américas II, en El Cafetal.

Esta designación asegura un espacio amplio, confortable y de fácil acceso para todos los visitantes, garantizando que el proceso de gestión de documentos se realice en un entorno moderno y diseñado para la inclusión.

Servicios claves disponibles del Saime

Los usuarios que visiten esta nueva oficina podrán realizar una variedad de gestiones fundamentales sin tener que recurrir a otras oficinas distantes. La cartera de servicios disponibles incluirá:

Emisión y renovación de cédulas : los ciudadanos podrán solicitar o renovar su documento de identidad.

: los ciudadanos podrán solicitar o renovar su documento de identidad. Trámites de viaje : se facilitará la gestión y entrega del pasaporte.

: se facilitará la gestión y entrega del pasaporte. Actualización de data: los usuarios tendrán la posibilidad de poner al día sus datos personales y registrales.

Aunque la apertura está programada para muy pronto, la fecha exacta de inauguración de la oficina aún no es divulgada.

Se informó que el anuncio oficial con el día de inicio de operaciones será comunicado próximamente por las autoridades del SAIME y la administración del centro comercial.

