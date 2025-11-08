Gastos decembrinos se resuelven con bolsos: Caraqueños buscan alternativas para poder celebrar la Navidad y el Fin de Año

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada del mes de diciembre, los venezolanos se preparan para las celebraciones de la temporada que incluyen los llamados estrenos, los regalos, la comida para la cena navideña y otros gastos.

La temporada navideña se caracteriza por representar muchos gastos para las familias, por lo que muchos buscan alternativas de ahorro para poder garantizar unas celebraciones inolvidables.

Una de las opciones de ahorro más popular entre los venezolanos son los bolsos, también conocidos como “san”. Este es un sistema de ahorro comunitario donde un grupo de personas se compromete para hacer aportes de dinero de manera regular, es decir, semanal, quincenal o mensual; y cada participante recibe el monto total en un turno programado.

Este método de ahorro informal permite a los participantes programar la adquisición de bienes, según la fecha que le corresponda recibir su dinero.

Caraqueños apuestan por los bolsos para ahorrar

Para la temporada decembrina, muchos padres comienzan a “jugar” bolsos, incluso desde varios meses antes, con el objetivo de ahorrar el dinero necesario para cubrir los gastos de las celebraciones.

Por ejemplo, José Urrieta, comenzó a participar en un bolso en el mes de febrero y, como tenía la posibilidad de escoger su turno, eligió cobrar su ahorro en el mes de noviembre. “Elegí noviembre para poder comprar los estrenos de mis hijos, sus zapatos y su ropa, aprovechando que en este mes todavía no han aumentado tanto los precios”, explicó.

El padre detalló que el aporte que debía hacer mensual es de $ 30, la ronda comenzó en febrero y termina en diciembre porque participan 10 personas, y cada uno de ellos recibe un total de $ 300.

“Con eso me alcanza para resolver los zapatos, pantalones, franelas y ropa interior de los chamos, pero tengo que ingeniármelas para cubrir otros gastos como el Niño Jesús o la comida para la cena de Navidad”, detalló.

Por su parte, María Isabel Pérez contó que recurrió a participar en un bolso porque necesitaba reunir dinero para comprarse un teléfono nuevo y cubrir los gastos habituales de diciembre.

“Lo hice porque quería comprarme un teléfono nuevo, casualmente me toca recibir el dinero en diciembre, así que sería utilizar una parte para el teléfono y dejar algo para Navidad”, manifestó.

Pérez precisó que, en su caso, decidieron establecer pagos quincenales de $ 20, cada quincena hacen un pago móvil directo a la cuenta de la persona a la que le toca el turno de recibir el dinero ahorrado. Acordaron usar la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para hacer los pagos.

Las rondas comenzaron el 15 de julio y finalizan el 15 de diciembre, debido a que usaron una frecuencia quincenal. Cada participante ahorra $ 200.

“Con esto y las utilidades que recibo en mi trabajo puedo comprar el teléfono que necesito, algo para estrenar y unos regalos para mis sobrinos”, dijo al detallar que se apoyará en la aplicación de financiamiento Cashea para poder comprar todo lo que necesite.

También mencionó que en el bolso que realiza, algunas personas escogieron dos números o turnos, es decir, que deben cancelar el doble del monto fijado y reciben su ahorro en dos oportunidades. Esto “depende de las posibilidades económicas de cada persona”, recalcó.

Los consultados aseguraron que al participar en bolsos prefieren hacerlo con personas de confianza, como familiares o amigos cercanos, para evitar que se presenten inconvenientes o retrasos con los pagos

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube