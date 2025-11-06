Albañiles pintan casas en Navidad: conozca el costo de la mano de obra

Suscríbete a nuestros canales

La gente acostumbra arreglar la casa para la Navidad, y hace trabajos que requieren los servicios de un albañil, los más comunes son pintar la casa y hacer remodelaciones.

Los trabajos de albañilería más comunes que solicita la gente para Navidad son “más que todo pintura de la casa, y remodelación de baños o cocina”, dijo el albañil Jhonny Martínez, dueño de Multiserviciosjhonny.

“La gente aún pinta para diciembre, pero por áreas, por la situación. Esta quincena pintan dos habitaciones, por ejemplo, la mano de obra, por eso cuesta de $ 40 a $ 50, no se incluyen materiales”, dijo.

Comentó que en la cocina pintan el techo o paredes libres de cerámica, la mano de obra vale $ 20. En caso de una filtración en una ducha hay que descubrir la pared, la mano de obra cuesta $ 30 por la demolición.

Expresó que remodelar un baño implica remover cerámica, cambiar tuberías, poner porcelanato, piezas sanitarias y grifería. “Algunos clientes piden remodelación completa, otros solo cambio de piezas. Por remodelación la mano de obra cuesta de $ 500 en adelante; si el baño es muy grande y con cambio de tubería, $ 2000”.

Trabajos de albañilería y pintura se pueden pagar por cuotas

Precisó que da facilidad de pago; la primera semana cobra el 50 % del trabajo y el resto semanalmente, en caso de trabajos grandes, de dos meses.

El dueño de Constructor JA, José Durán, señaló que en Navidad los trabajos de albañilería más comunes son pintura, remate de paredes, masticado y remodelación de baños.

“La mayoría pinta toda la casa y el frente, y apartamentos. El costo de la mano de obra por pintar, sin masticar paredes, es de $ 3 por metro cuadrado, si hay que masticar, $ 6 por m2”. Por poner piezas sanitarias y cerámica en un baño son $ 700 en promedio, dijo.

“Todavía se mantiene la costumbre de poner la casa bonita para Navidad, la gente resuelve”, dijo.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube