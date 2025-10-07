Preparan más exposiciones de José Gregorio Hernández: presentarán pinturas, esculturas e impresiones

Suscríbete a nuestros canales

Más de 35 obras entre ensamblajes, impresiones, esculturas, móviles y pinturas, conforman la exposición "Sopa, Seco, José Gregorio", de la artista visual Susan Applewhite, que será inaugurada el 11 de octubre de 2025 a las 11:00 a.m., en el Secadero Uno de la Hacienda La Trinidad Parque Cultural, bajo la curaduría de Maria Teresa Govea-Meoz.

Presentada por Hacienda La Trinidad Parque Cultural, Secadero Uno, Fundación Govea-Meoz y Amor a la Calle CCS, la muestra rinde homenaje “a la vida, obra y fe del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, ‘el médico de los pobres’, cuya beatificación representa un suceso espiritual sin precedentes para Venezuela y el mundo”, tal y como afirma Maria Teresa Govea-Meoz en el texto que acompaña la exposición.

De acuerdo con la curadora, esta instalación de Susan Applewhite se presenta “como una celebración contemporánea de esta veneración popular. A través de metáforas visuales y materiales reciclados —como blísteres de medicinas y radiografías—, la artista construye un imaginario en el que tiempos y espacios se conectan, evocando la memoria, la nostalgia, la fragilidad y la identidad”.

Susan Applewhite, conocida por sus instalaciones en el espacio público, retoma la figura del Dr. José Gregorio Hernández como un ícono vivo que trasciende la tradición, según palabras de Maria Teresa Govea-Meoz.

La exposición "Sopa, Seco, José Gregorio", permanecerá en exhibición hasta el 8 de noviembre de 2025, en el Secadero Uno de la Hacienda La Trinidad Parque Cultural, ubicada en la calle Rafael Rangel Sur, urbanización Sorokaima, La Trinidad, Baruta, Caracas. El horario es de martes a sábado, de 10:00 am a 5:30 pm y los domingos y feriados, de 11:00 am a 4:00 pm.

¿Qué prepara la iglesia?

El Santuario Nuestra Señora de la Candelaria e Ideografiko Estudio Creativo preparan la exposición: "José Gregorio Hernández: El Santo del Diálogo".

La muestra va dedicada a la vida, obra y legado del médico de los pobres en el marco de su santificación.

La inauguración será el próximo 9 de octubre a las 8 de la mañana.

