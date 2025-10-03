La faceta de José Gregorio Hernández como literario: exponen sus escritos al público

Suscríbete a nuestros canales

Desde el 2 de octubre el Museo del Libro Venezolano presenta la exhibición "José Gregorio Hernández, sus escritos", un recorrido por una de las tantas facetas que vivió quien será el primer santo venezolano.

En su vida, el doctor José Gregorio Hernández fue un pilar de la medicina, no solo como médico sino como investigador y profesor.

De tal manera, a pocos días de su canonización, los venezolanos celebran su legado con una serie de encuentros y eventos especiales.

En esta oportunidad es el Museo del Libro Venezolano el cual abre sus puertas para dar una visión profunda de lo que aportó José Gregorio, más allá de su espiritualidad.

¿Qué trae "José Gregorio Hernández, sus escritos"?

En la exposición se encuentran ejemplares únicos de dos libros escritos por José Gregorio Hernández; Elementos de bacteriología del año 1906 y Elementos de filosofía del año 1912.

Asimismo, se presentan otros textos del doctor como algunos de sus artículos en Gaceta Médica de Caracas. Nro 1, texto que resalta una investigación del venerable sobre la fiebre amarilla. Aunque dicha investigación está desactualizada por tratarse del año 1912, tiene un gran valor.

María Ramírez Delgado, curadora del Museo del Libro Venezolano, explicó que las obras que se encuentran en la exposición fueron donadas y se mantienen en buen estado.Actualmente son los únicos ejemplares en el país, ya que se desconoce el número o el estado de otras ediciones imprentas.

A parte de los artículos y los textos escritos por José Gregorio, también se encuentra el libro Nuestro Tío José Gregorio. Contribución al estudio de su vida y de su obra, de la autoría de Ernesto Hernández Briceño, sobrino del doctor.

Esta fue la primera biografía que se publicó. Data del año 1958. Mientras que el artículo pertenece a la revista El Cojo Ilustrado.

¿Cómo impacta la canonización en los venezolanos?

María Ramírez Delgado compartió que la figura de José Gregorio Hernández es muy importante para el venezolano, sin importar que tan fuerte es la relación de esa persona con la religión.

"Todos le rezamos, todos le oramos y a todos nos importa conocer más sobre su vida", expresó.

Asimismo, la vida del doctor tiene muchas aristas, lo que lleva a los investigadores a profundizar sobre su vida.

María Isabel Giacopini, coordinadora de la Cátedra Libre Dr. José Gregorio Hernández en la Universidad Central de Venezuela, comentó que lleva 19 años estudiando la vida del médico de los pobres, no solo por su contribución a la medicina sino como un criollo más que "caminó nuestras calles.

Giacopini comentó que José Gregorio Hernández participó en la construcción del país, transformó los estudios médicos, dio origen a la medicina científica moderna y formó a un grupo de médicos.

La Cátedra Libre busca mostrar al santo como un hombre más, aficionado a la música, al piano, a las fiestas y al baile, y también destacar su faceta como literato, además de sus libros científicos.

Estas contribuciones literarias, junto con sus libros científicos como "Elementos de filosofía" y "Elementos de bacteriología", demuestran sus diversos talentos más allá de su persona religiosa

