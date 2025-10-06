Alcohólicos Anónimos organiza "Encuentro Amigos Profesionales": será en el hospital Domingo Luciani

Suscríbete a nuestros canales

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, instaurado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada 10 de octubre, con el objetivo de crear conciencia acerca de los problemas de salud mental como el alcoholismo, Alcohólicos Anónimos de Venezuela dedica este mes su mensaje de recuperación mostrándonos como alternativa de solución.

La asociación tiene una actividad principal dirigida a profesionales interesados en el alcoholismo como enfermedad e instituciones que los señalan como alternativa para ayudar a los alcohólicos que están sufriendo.

¿Qué preparan para el Día Mundial de la Salud Mental?

Como parte de la actividad "Unidos por la Vida" se realizará el 4to Encuentro Amigos Profesionales este sábado 11 de octubre a partir de las 11:00 am en el Auditorio del Hospital Dr. Domingo Luciani en el Llanito.

De acuerdo a la OMS, el alcohol ocasiona 3.3 millones de muertes al año, lo que representa 5.9 % de las defunciones a nivel mundial; además, causa 200 enfermedades y trastornos; también es la razón de discapacidades a edad temprana y hasta pérdidas económicas o sociales.

Alcohólicos Anónimos ve oportuno todos los espacios que ofrece la sociedad para mostrar nuestra propuesta de solución, con nuestro programa de recuperación, para detener el avance de la enfermedad del alcoholismo.

El alcoholismo afecta física, mental y emocionalmente a quien la sufre, no distingue diferencias sociales, culturales, de sexo, raza o religión, y perjudica tanto al alcohólico como a su entorno familiar, social y laboral.