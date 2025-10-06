En solo una semana: reportan nuevo aumento del pasaje Caracas-La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes, usuarios de la ruta Caracas-La Guaira reportaron un nuevo aumento del pasaje, apenas siete días después del último ajuste.

La medida se aplicó desde primeras horas de la mañana en unidades de la Línea Augusto Malavé Villalba, que conecta El Silencio con Caraballeda.

Aumento del pasaje en la ruta Caracas-La Guaira: nuevo ajuste este 6 de octubre

La tarifa pasó de Bs. 170 a Bs. 180 por viaje sencillo, lo que representa un incremento del 5.8 % en solo una semana. El ajuste se mantiene estable en todas las unidades de la línea.

Choferes alegan que el monto está “anclado al dólar BCV”, equivalente a aproximadamente 1 dólar oficial.

¿Qué establece el esquema tarifario vigente?

La Gaceta Oficial fijó el pasaje mínimo urbano en Bs. 40. En contraste, el Metro y el ferrocarril mantienen tarifas de Bs. 30, mientras que los estudiantes pagan Bs. 20.

Personas mayores y con discapacidad tienen derecho a pasaje gratuito en rutas urbanas, según coordinación entre el Ministerio de Transporte y autoridades locales.

Tarifas suburbanas según distancia recorrida

Las rutas suburbanas tendrán tarifas escalonadas, con un recargo adicional del 20 % en días feriados nacionales y domingos. Aquí el detalle por kilómetros:

Hasta 10 km - Bs. 40

De 10.1 km a 20 km - Bs. 45

De 20.01 km a 30 km - Bs. 50

De 30.1 km a 40 km - Bs. 55

De 40.1 km a 50 km - Bs. 60

De 50.1 km a 60 km - Bs. 65

De 60.1 km a 70 km - Bs. 70

De 70.1 km a 80 km - Bs. 75

De 80.1 km a 90 km - Bs. 80

Más de 90.1 km - Bs. 85

Estas tarifas incluyen el 20 % correspondiente a la condición de la flota y el Seguro de Responsabilidad Civil y de Ocupantes.

¿Qué pasa con el sistema SUVE?

El Metro de Caracas confirmó que la tarjeta SUVE cuesta Bs. 100 y es obligatoria para acceder al sistema subterráneo. Puede recargarse en efectivo o vía biopago, en bolívares o divisas.

Las tarifas del Metro fueron actualizadas el 24 de septiembre, según trabajadores del sistema.

