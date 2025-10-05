¿Belleza con riesgo? Esto dicen especialistas sobre las pestañas postizas en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El auge de las pestañas postizas en Venezuela ha encendido alertas entre especialistas en salud ocular.

Kimberly Botini, optometrista de Optisaron y en exclusiva a 2001 Online, advierte sobre los riesgos asociados a su uso sin supervisión profesional ni higiene adecuada.

Aunque la tendencia estética no representa un peligro por sí sola, Botini insiste en que el mantenimiento deficiente y el uso de productos inadecuados pueden desencadenar complicaciones graves.

Pestañas postizas: ¿cuáles son los riesgos reales?

La especialista señala que el uso de pestañas postizas puede provocar conjuntivitis, blefaritis, obstrucción de glándulas y síndrome de ojo seco. Todo esto ocurre por acumulación de sebo, residuos y bacterias.

Además, el adhesivo utilizado, generalmente cianoacrilato, puede causar dermatitis de contacto, quemaduras, inflamación palpebral y adherencias entre párpados si no se aplica correctamente.

Condiciones que contraindican su uso

Botini recomienda evitar las extensiones si existen patologías como blefaritis activa, alergias o sequedad ocular crónica. Estas condiciones pueden agravarse con el peso de las pestañas y el contacto con el pegamento.

El daño a las pestañas naturales también es una posibilidad real. La mala técnica o el exceso de peso pueden generar alopecia por tracción, una condición irreversible si se vuelve crónica.

Higiene, prevención y revisión médica

La limpieza diaria es innegociable. El ojo produce aceites naturales que deben eliminarse para evitar infecciones. El uso de champús específicos para pestañas es altamente recomendado.

Intentar retirar las extensiones en casa representa un riesgo elevado. El procedimiento debe realizarse en centros especializados para evitar daños permanentes en el folículo piloso.

Botini sugiere acudir al optometrista al menos una vez al año, incluso si no hay síntomas. El monitoreo ocular es clave para detectar reacciones adversas a tiempo.

¿Qué debe exigir el cliente?

Antes de aplicarse pestañas postizas, es vital verificar la certificación del técnico, la higiene del lugar y la calidad de los materiales. Investigar antes de la cita puede evitar complicaciones.

La especialista concluye que la belleza no debe comprometer la salud visual. Con responsabilidad, higiene y asesoría profesional, el uso de pestañas postizas puede ser seguro y estético.

También puede visitar nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube