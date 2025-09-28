¿Quién cuida a las bailarinas? Ballet venezolano abre debate sobre salud mental

Suscríbete a nuestros canales

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, Power Art Studio by Rossell ofreció una entrevista exclusiva a 2001 Online para presentar su iniciativa BIEN-estar en Pointe, un conversatorio que busca transformar el ballet en un espacio de bienestar integral.

El evento se celebrará el 4 de octubre en Caracas y reunirá a figuras del Ballet Teresa Carreño, coaches y creadoras que han vivido en carne propia las exigencias de esta disciplina.

La propuesta surge como respuesta a una realidad alarmante. Estudios como el de Frontiers in Psychology (Nordin-Bates et al., 2019) revelan que bailarinas de alto nivel presentan índices significativamente más altos de ansiedad, perfeccionismo clínico y depresión.

Además, la British Journal of Sports Medicine advierte que entre el 16 % y el 34 % de bailarinas profesionales reportan síntomas compatibles con trastornos alimentarios.

Utopía técnica vs. salud emocional: el ballet en revisión

Cristina Rossell, directora artística de PAS, explicó que el bienestar en el ballet requiere tanto técnica como conciencia emocional. “Ponerse en pointe no es solo subirse a la punta.

Requiere años de fortalecimiento muscular y precisión. Lo mismo ocurre con el bienestar: no se improvisa, se construye”, afirmó.

Desde Power Art Studio se promueve el concepto de Movimiento con-SENTIDO, una pedagogía que rompe con el sacrificio normalizado y propone una disciplina amorosa, basada en la ciencia del movimiento, la autocompasión y el respeto por la individualidad corporal.

Cuatro voces que resignifican la danza

El conversatorio reunirá a Cristina Rossell, Anaís Di Filipo, Alejandra Martínez y Lourdes De Freitas. Beatriz Márquez, moderadora del evento, destacó que cada una aporta una mirada complementaria: desde la formación académica hasta la mentoría emocional y la conexión con nuevas audiencias digitales.

“Queremos que el público escuche experiencias reales, desde la escuela hasta la dirección artística, para entender cómo sostener carreras longevas sin sacrificar el equilibrio emocional”, señaló Márquez.

Una experiencia íntima, colectiva y transformadora

El formato será conversacional, con provocaciones guiadas por las moderadoras y respuestas hiladas por las invitadas. María Claudia Rossell confirmó que habrá espacio para preguntas del público, incluso desde el formulario de inscripción.

“Cada historia compartida debe dejar una ruta, una herramienta, una pregunta. El bienestar no puede estar peleado con la carrera”, expresó Cristina Rossell. La intención es que el evento sea una experiencia vivencial, donde bailarines, familiares y docentes puedan reflexionar juntos.

Más allá del ballet: una agenda cultural urgente

El mensaje de PAS busca llegar a todo el ecosistema que rodea a los bailarines: familiares, docentes, coreógrafos, gestores culturales y profesionales de la salud.

“Necesitamos espacios donde el entrenamiento se guíe por la ciencia del movimiento y no por ideales arbitrarios de cuerpos únicos”, afirmó María Claudia Rossell.

La disciplina amorosa y el Movimiento con-SENTIDO pueden convertirse en modelo para otras disciplinas artísticas y deportivas. “No queremos más la sociedad del cansancio. Queremos excelencia sin sacrificio”, concluyó.

Registro y contacto

El conversatorio se realizará en el Centro Comercial Santa Marta, Chuao, a las 4:00 p.m. con un valor simbólico de 5 USD. Las inscripciones están abiertas vía WhatsApp al 0412-3004042 y en Instagram: @pasbyrossell Cupos limitados.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube