Usuarios reportan cobro de Bs 170 en la ruta Caracas-La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 29 de septiembre, pasajeros de la ruta Caracas-La Guaira reportaron un aumento en la tarifa del pasaje, que pasó de Bs. 100 a Bs. 170.

Aunque el ajuste se aplicó desde primeras horas de la mañana, hasta el momento se desconoce si responde a una resolución formal o a una decisión unilateral de los transportistas.

¿Qué dice el nuevo esquema tarifario?

Recientemente, la Gaceta Oficial publicó el aumento del pasaje mínimo urbano, fijado en Bs. 40. En paralelo, el sistema Metro, ferrocarril y operadoras estatales establecieron tarifas de Bs. 30, mientras que los estudiantes pagarán Bs. 20, con descuento del 50 %.

Además, mujeres mayores de 55 años, hombres mayores de 60 y personas con discapacidad tienen derecho a pasaje gratuito en rutas urbanas, según coordinación entre el Ministerio de Transporte y autoridades locales.

Tarifas suburbanas según distancia recorrida

Las rutas suburbanas tendrán tarifas escalonadas, con un recargo adicional del 20 % en días feriados nacionales y domingos. Aquí el detalle por kilómetros:

Hasta 10 km - Bs. 40

De 10.1 km a 20 km - Bs. 45

De 20.01 km a 30 km - Bs. 50

De 30.1 km a 40 km - Bs. 55

De 40.1 km a 50 km - Bs. 60

De 50.1 km a 60 km - Bs. 65

De 60.1 km a 70 km - Bs. 70

De 70.1 km a 80 km - Bs. 75

De 80.1 km a 90 km - Bs. 80

Más de 90.1 km - Bs. 85

Estas tarifas incluyen el 20 % correspondiente a la condición de la flota y el Seguro de Responsabilidad Civil y de Ocupantes.

¿Qué pasa con el sistema SUVE?

El Metro de Caracas confirmó que la tarjeta SUVE cuesta Bs. 100 y es obligatoria para acceder al sistema subterráneo. Puede recargarse en efectivo o vía biopago, en bolívares o divisas.

Las tarifas del Metro fueron actualizadas el 24 de septiembre, según trabajadores del sistema.

También puede visitar nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube