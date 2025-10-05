Cumpleaños infantiles en Venezuela: cuánto cuesta y cuál es la tendencia en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Organizar un cumpleaños infantil en Venezuela se ha convertido en una aventura creativa. Las familias buscan celebraciones memorables, personalizadas y llenas de interacción, donde cada detalle refleje la personalidad del homenajeado.

Las fiestas temáticas siguen liderando el mercado. Superhéroes, princesas, dinosaurios y exploradores son los favoritos. Desde la decoración hasta las actividades, todo gira en torno al personaje o concepto elegido.

Precios y tendencias: ¿cuánto cuesta celebrar?

En 2025, las fiestas en granjas, campamentos y pijamadas ganan terreno. Espacios abiertos, contacto con la naturaleza y actividades sensoriales marcan la pauta.

Alquilar el Parque del Este para un cumpleaños infantil cuesta 3.000 bolívares, una opción accesible para quienes prefieren celebrar al aire libre.

Las tortas para 30 personas oscilan entre $20 y $50, dependiendo del diseño, relleno y decoración personalizada. Los globos orgánicos, figuras 3D y montajes temáticos permiten que los asistentes se integren al escenario de la fiesta, convirtiendo cada rincón en una oportunidad para jugar y fotografiar.

Además, las estaciones de comida reemplazan el catering tradicional. Algodón de azúcar, cotufas, helados y mini hamburguesas se sirven en stands temáticos y autoservicio, fomentando la interacción y el dinamismo.

Servicios y rangos de precios

Set de globos: desde los 5$

Colchón inflable: $35 a $40 por cuatro horas.

Camas elásticas y piscinas de pelotas: $45 a $50.

Baby gym completo: $130 a $230.

Estaciones de arte, slime o mini cocina: $40 a $50.

Stands de dulces (wafles, raspados, helados): $60 a $140.

Opciones saladas (mini pizzas, hamburguesas, tequeños): $110 a $230.

Más allá del presupuesto, la tendencia apunta a crear momentos significativos. Las familias priorizan experiencias que estimulen la creatividad, el juego libre y el vínculo emocional.

