Petare recibe bolsas CLAP de octubre: conozca los productos que trae

Residentes de la parroquia Petare, municipio Sucre, comenzaron a recibir los productos de la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

En tal sentido, y específicamente, habitantes del barrio Cuatricentenario, sector Colinas 12 de Febrero, retiraron el beneficio social.

¿Qué trajo la bolsa CLAP a Petare?

De acuerdo con el reporte de los vecinos, cancelaron la suma de 100 bolívares a los respectivos Consejos Comunales encargados de la distribución del alimento que llegó con 17 productos.

1 litro de aceite

2 kilos de harina de maíz

1 kilo de pasta en presentación larga.

250 g de leche

250 g de Nutrichicha

4 latas de sardinas de 170 g cada una

2 kilos de arroz

1 kilo de azúcar

1 mortadela de carne especial enlatada.

Sal de 500 g

1 kilo de arvejas

Caraotas de 500 g

Así puedes recibir la bolsa CLAP

Para optar a este beneficio de la bolsa del Clap, la persona debe cumplir una serie de requisitos que son:

Poseer el carnet de la patria.

Estar registrado en el Sistema Patria.

Ser jefe de familia o beneficiario de Hogares de la Patria.

Conocer o distinguir al jefe de calle que lidera su comunidad.

Tener un tiempo mínimo habitando en la comunidad.

¿Con cuáles productos debe llegar la bolsa CLAP?

De acuerdo con lo establecido por el Ejecutivo Nacional, la bolsa CLAP debe llegar con 19 productos a las comunidades.

Los 19 productos que deben llegar en las bolsas CLAP son:

3 kilos de harina de maíz

1 litro de aceite

2 kilos de pasta en presentación larga o corta de 500 g c/u.

250 g de leche

250 g de Nutrichicha

3 latas de sardinas de 170 g cada una

2 kilos de arroz

1 kilo de azúcar

1 jamón enlatado

1 Carne de pollo enlatada

1 Carne de res enlatada

1 kilo de sal

1 kilo de caraotas

No obstante, la cantidad puede variar según la comunidad que entregue este beneficio. Asimismo, el costo de la bolsa CLAP. Actualmente, ronda entre los 45 y 100 bolívares.

