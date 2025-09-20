Bolsas CLAP en El Junquito: cuáles productos entregan

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana, habitantes de Caracas se benefician con la entrega de las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Específicamente, residentes de la parroquia El Junquito retiraron el beneficio social otorgado por el Gobierno Nacional.

¿Con cuáles productos llegaron las bolsas CLAP en El Junquito?

Moradores de la comunidad Monte Alto kilómetro 14 cancelaron la suma de 60 bolívares y les entregaron 13 productos.

3 kilos de harina de maíz

1 litro de aceite

250 g de leche

250 g de Nutrichicha

1 lata de sardinas de 170 g

1 kilo de arroz

1 kilo de pasta, presentación larga.

1 kilo de azúcar

1 mortadela de pollo especial enlatada

Sal de 500 g

Caraotas de 500 g

¿Con cuáles productos debe llegar la bolsa CLAP?

De acuerdo con lo establecido por el Ejecutivo Nacional, la bolsa CLAP debe llegar con 19 productos a las comunidades.

Los 19 productos que deben llegar en las bolsas CLAP son:

3 kilos de harina de maíz

1 litro de aceite

2 kilos de pasta en presentación larga o corta de 500 g c/u.

250 g de leche

250 g de Nutrichicha

3 latas de sardinas de 170 g cada una

2 kilos de arroz

1 kilo de azúcar

1 jamón enlatado

1 Carne de pollo enlatada

1 Carne de res enlatada

1 kilo de sal

1 kilo de caraotas

No obstante, la cantidad puede variar según la comunidad que entregue este beneficio. Asimismo, el costo de la bolsa CLAP. Actualmente, ronda entre los 45 y 100 bolívares.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube