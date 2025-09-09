Alimentación

Bolsas CLAP en Petare: llegan con nuevo precio y estos productos en septiembre

Los productos de la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción llegaron con un nuevo precio a Petare.

Por Jheilyn Cermeño
Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 02:42 pm
Residentes de la parroquia Petare, municipio Sucre, comenzaron a recibir los productos de la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

En tal sentido, y específicamente, residentes del barrio Cuatricentenario, sector Colinas 12 de Febrero, retiraron el beneficio social.

¿Cómo llegó la bolsa CLAP a Petare?

De acuerdo con el reporte de los vecinos, cancelaron la suma de 100 bolívares a los respectivos Consejos Comunales encargados de la distribución del alimento que llegó con 16 productos.

  • 1 litro de aceite
  • 3 kilos de harina de maíz
  • 1 kilo de pasta en presentación larga. 
  • 250 gr de leche
  • 250 gr de Nutrichicha
  • 2 latas de sardinas de 170 gr cada una
  • 1 kilo de arroz
  • 1 kilo de azúcar
  • 2 Mortadelas de pollo especial enlatada
  • Sal de 500 gr
  • 1 kilo de arvejas
  • Caraotas de 500 gr

Así puedes recibir la bolsa CLAP

Para optar a este beneficio de la bolsa del Clap, la persona debe cumplir una serie de requisitos que son:

  • Poseer el carnet de la patria.
  • Estar registrado en el Sistema Patria.
  • Ser jefe de familia o beneficiario de Hogares de la Patria.
  • Conocer o distinguir al jefe de calle que lidera su comunidad.
  • Tener un tiempo mínimo habitando en la comunidad.

Registro y requisitos adicionales 

Cada jefe de familia interesado debe completar una planilla que recoja información personal y datos sobre su núcleo familiar. Esta información incluye:

  • Carga familiar

  • Edad de cada miembro

  • Número de cédula

  • Información sobre enfermedades crónicas o discapacidades, si corresponde.

Además, es necesario presentar el número de cédula y otros datos socioeconómicos relevantes que puedan influir en la salud y bienestar del hogar.

