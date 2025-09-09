Bolsas CLAP en Petare: llegan con nuevo precio y estos productos en septiembre

Residentes de la parroquia Petare, municipio Sucre, comenzaron a recibir los productos de la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
En tal sentido, y específicamente, residentes del barrio Cuatricentenario, sector Colinas 12 de Febrero, retiraron el beneficio social.
¿Cómo llegó la bolsa CLAP a Petare?
De acuerdo con el reporte de los vecinos, cancelaron la suma de 100 bolívares a los respectivos Consejos Comunales encargados de la distribución del alimento que llegó con 16 productos.
- 1 litro de aceite
- 3 kilos de harina de maíz
- 1 kilo de pasta en presentación larga.
- 250 gr de leche
- 250 gr de Nutrichicha
- 2 latas de sardinas de 170 gr cada una
- 1 kilo de arroz
- 1 kilo de azúcar
- 2 Mortadelas de pollo especial enlatada
- Sal de 500 gr
- 1 kilo de arvejas
- Caraotas de 500 gr
Así puedes recibir la bolsa CLAP
Para optar a este beneficio de la bolsa del Clap, la persona debe cumplir una serie de requisitos que son:
- Poseer el carnet de la patria.
- Estar registrado en el Sistema Patria.
- Ser jefe de familia o beneficiario de Hogares de la Patria.
- Conocer o distinguir al jefe de calle que lidera su comunidad.
- Tener un tiempo mínimo habitando en la comunidad.
Registro y requisitos adicionales
Cada jefe de familia interesado debe completar una planilla que recoja información personal y datos sobre su núcleo familiar. Esta información incluye:
-
Carga familiar
-
Edad de cada miembro
-
Número de cédula
-
Información sobre enfermedades crónicas o discapacidades, si corresponde.
Además, es necesario presentar el número de cédula y otros datos socioeconómicos relevantes que puedan influir en la salud y bienestar del hogar.
También puede visitar nuestra sección: Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube