Bolsas CLAP en Petare: llegan con nuevo precio y estos productos en septiembre

Residentes de la parroquia Petare, municipio Sucre, comenzaron a recibir los productos de la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

En tal sentido, y específicamente, residentes del barrio Cuatricentenario, sector Colinas 12 de Febrero, retiraron el beneficio social.

¿Cómo llegó la bolsa CLAP a Petare?

De acuerdo con el reporte de los vecinos, cancelaron la suma de 100 bolívares a los respectivos Consejos Comunales encargados de la distribución del alimento que llegó con 16 productos.

1 litro de aceite

3 kilos de harina de maíz

1 kilo de pasta en presentación larga.

250 gr de leche

250 gr de Nutrichicha

2 latas de sardinas de 170 gr cada una

1 kilo de arroz

1 kilo de azúcar

2 Mortadelas de pollo especial enlatada

Sal de 500 gr

1 kilo de arvejas

Caraotas de 500 gr

Así puedes recibir la bolsa CLAP

Para optar a este beneficio de la bolsa del Clap, la persona debe cumplir una serie de requisitos que son:

Poseer el carnet de la patria.

Estar registrado en el Sistema Patria.

Ser jefe de familia o beneficiario de Hogares de la Patria.

Conocer o distinguir al jefe de calle que lidera su comunidad.

Tener un tiempo mínimo habitando en la comunidad.

Registro y requisitos adicionales

Cada jefe de familia interesado debe completar una planilla que recoja información personal y datos sobre su núcleo familiar. Esta información incluye:

Carga familiar

Edad de cada miembro

Número de cédula

Información sobre enfermedades crónicas o discapacidades, si corresponde.

Además, es necesario presentar el número de cédula y otros datos socioeconómicos relevantes que puedan influir en la salud y bienestar del hogar.

