Caracas

Bolsa CLAP en La Pastora llega con estos 19 productos: beneficiarios también recibieron proteína y embutido

Por 2001

Bolsa CLAP en La Pastora llega con estos 19 productos: beneficiarios también recibieron proteína y embutido

En las últimas horas, habitantes de la parroquia La Pastora, comenzaron a recibir la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

En esta oportunidad, los beneficiados recibieron un total de 19 productos de alimentación. A partir de este mes de septiembre, este beneficio alimenticio tendrá un costo de Bs 53.

¿Qué productos trajo la bolsa CLAP en la Pastora?

  • 2 kilos de harina de maíz 
  • 2 kilos de arroz
  • 1 kilo de azúcar
  • 1/2 kilo de sal
  • 1 carne enlatada
  • 5 sardinas
  • 1 kilo de pasta larga
  • 2 leches de 250 gramos c/u
  • 1 Nutrichicha
  • 1/2 kilo de caraotas
  • 1 kilo de arvejas
  • 1 litro de aceite

Adicionalmente, los habitantes de la parroquia La Pastora también tuvieron acceso a un pollo y una mortadela, como parte de una jornada de venta de proteína. Este combo tuvo un costo adicional de Bs 352. 

¿Cómo recibir la bolsa CLAP?

Para optar por este beneficio de la bolsa del CLAP, la persona debe cumplir una serie de requisitos que son:

  • Poseer el Carnet de la Patria.
  • Estar registrado en el Sistema Patria.
  • Ser jefe de familia o beneficiario de Hogares de la Patria.
  • Conocer o distinguir al jefe de calle que lidera su comunidad.
  • Tener un tiempo mínimo habitando en la comunidad.

Visite nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
empleos
Estados Unidos
tEXAS
turismo
Lunes 01 de Septiembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América