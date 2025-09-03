Bolsas CLAP en Caracas: productos que llegan a Caricuao en septiembre

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, habitantes de Caracas se beneficiaron con la entrega de las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Específicamente, residentes de Caricuao retiraron el apoyo social otorgado por el Gobierno Nacional en diversas comunidades.

Vecinos de la comunidad UD4 Terraza Mata Linda de La Miel, edificio 22, pagaron la suma de 45 bolívares y retiraron 17 productos.

Productos que llegan en la bolsa CLAP a Caricuao en septiembre

1 litro de aceite

4 latas de sardinas

1 lata de mortadela de carne de pollo

500 gramos de leche en polvo

500 gramos de nutrichicha

500 gramos de caraotas negras

1 paq. de sal

1 kg de azúcar

1 kg de frijoles bayos

1 kg de vermicelli

1 kg de arroz

3 kg de harina de maíz

¿Con cuáles productos debe llegar la bolsa CLAP?

De acuerdo con lo establecido por el Ejecutivo Nacional, la bolsa CLAP debe llegar con 19 productos a las comunidades.

Los 19 productos que deben llegar en las bolsas CLAP son:

3 kilos de harina de maíz

1 litro de aceite

2 kilos de pasta en presentación larga o corta de 500 gr c/u.

250 gr de leche

250 gr de Nutrichicha

3 latas de sardinas de 170 gr cada una

2 kilos de arroz

1 kilo de azúcar

1 jamón enlatado

1 Carne de pollo enlatada

1 Carne de res enlatada

1 kilo de sal

1 kilo de caraotas

No obstante, la cantidad puede variar según la comunidad que entregue este beneficio. Asimismo, el costo de la bolsa CLAP. Actualmente, ronda entre los 45 y 100 bolívares.

