CLAP en Caracas: aquí la lista completa de productos que entregaron en las bolsas de Antímano

Habitantes de la parroquia Antímano, municipio Libertador de Caracas, recibieron los productos de la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Específicamente, moradores de la comunidad del sector Matapalo de Carapita retiraron el beneficio gubernamental del Ejecutivo Nacional.

Así entregaron la bolsa CLAP en Antímano

Beneficiarios y lugareños reportaron que cancelaron la suma de 60 bolívares y les entregaron 13 productos.

3 kilos de harina de maíz

1 litro de aceite

1 kilo de pasta en presentación larga.

250 gr de leche

250 gr de Nutrichicha

1 lata de sardinas de 170 gr

1 kilo de arroz

1 kilo de azúcar

1 Mortadela de pollo especial enlatada

Sal de 500 gr

Caraotas de 500 gr

¿Qué datos personales debe entregar para recibir la bolsa CLAP?

Un primer paso del aspirante es el censo que le realizará el jefe de calle de su comunidad.

Cada jefe de familia debe llenar una planilla con sus datos y los de su núcleo familiar.

Carga familiar.

Edad de cada integrante.

Número de cédula.

Enfermedades crónicas, discapacidades, entre otros.

Luego de ser censado y llenar la planilla, los CLAP deberán garantizar la distribución de medicinas y alimentos básicos para cada familia.

