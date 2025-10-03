SimpleTV revela los nuevos precios para octubre: así quedaron las tarifas de sus planes

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de telecomunicaciones venezolana de televisión por suscripción SimpleTV reveló las nuevas tarifas de sus planes para octubre 2025.

A través de su sitio web, la compañía compartió los nuevos montos de sus planes vigentes según las opciones de preferencia de cada cliente.

SimpleTV revela los nuevos precios para octubre

En ese contexto, el Plan Básico tiene un costo de Bs 293,48 y cuenta con 70 canales. Además, permite agregar un decodificador en tecnología SD/HD.

Asimismo, el Plan Byte tiene el valor de Bs 1,456.57 y cuenta con 97 canales de entretenimiento, música y emisoras. También se le puede sumar un decodificador.

Otras opciones con más variedad se ofrecen con el Plan Mega HD; tiene un costo de Bs. 2.497,68. Cuenta con 138 canales.

También está el Plan Giga HD por Bs. 3.642,45; se adquiere con 177 canales y finalmente está el Plan Tera HD, que cuesta Bs. 6.348,27 y tiene 202 canales.

La plataforma refiere a los usuarios que pueden subir de plan cuando quieran y añadir más opciones de entretenimiento y contenido de su programación.

¿Cuáles son los métodos de pago para recargar SimpleTV?

La empresa tiene múltiples métodos de pago para recargar, entre los que figuran:

Recarga Express (PayPal, Zinli, C2P, Banco de Venezuela, Zelle, tarjetas de débito y crédito internacional).

Recargas presenciales a través de Farmatodo, La Parada, taquillas de BNC, Mercantil, Bancamiga y kioskos identificados para recarga de SimpleTV.

Recargas en línea en las entidades bancarias nacionales, Pago Directo y Ubii Pagos.

Pago Móvil C2P.

Domiciliación de tarjetas de crédito internacional o débito en cuenta (Banco de Venezuela).

El cliente debe tener a la mano el número de tarjeta de acceso o la cédula de identidad asociada a su registro.

