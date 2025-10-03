Bono Único Familiar: registro en Patria para cobrarlo la primera semana de octubre 2025

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo Bono Único Familiar se otorgará en las próximas horas en la Plataforma del Sistema Patria.

Este pago es indexado y agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros.

Cómo registrarse para cobrar el Bono Único Familiar en octubre 2025

Para acceder al bono, los ciudadanos deben realizar su inscripción en la plataforma con estos pasos:

Ingresar a www.patria.org.ve. Seleccionar "Registrarse". Completar los datos personales: número de cédula, teléfono, fecha de nacimiento y verificación de seguridad. Confirmar la identidad mediante un código enviado al teléfono móvil. Ingresar información adicional: nombre, dirección y correo electrónico. Crear una contraseña segura para acceder al sistema. Finalizar el registro e iniciar sesión para verificar la asignación del bono. Al completar el proceso, el usuario recibirá un mensaje de confirmación del registro y podrá autentificarse para gestionar sus beneficios dentro de la plataforma. Para más información, los ciudadanos pueden consultar el sitio web del Sistema Patria o acudir a las oficinas de atención habilitadas. Los beneficiarios recibirán una notificación mediante mensaje de texto desde el número 3532, que indica la acreditación del bono.

Durante septiembre, los beneficiarios recibieron pagos por 2.200,00 bolívares, unos 14,71 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), además de 740, 1.480 bolívares. Por lo que se estima que para este mes de octubre los pagos rondarán los 2.510, 850 y 1.700 bolívares.

Nota: Se debe recordar que los montos del Bono Único Familiar son establecidos por el Ejecutivo, por lo que la suma señalada solo es un estimado no oficial.

