Saime responde: ¿Cómo tramitar los datos filiatorios por la página web?

A través de la plataforma del Saime se pueden realizar diversos trámites para ciudadanos venezolanos o extranjeros

Por Selene Rivera
Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 09:09 pm

El Servicio Administrativo de Ientificación, Migración y Extranjería (Saime) respondió este jueves a varias dudas respecto a la actualización e datos filiatorios a través de su página web.

A través de su cuenta en Instagram, el Saime difundió un video con preguntas y respuestas frecuentes sobre este y otros trámites.

Trámites en la web del Saime

De acuerdo con la información proporcionada por el Saime a través de sus redes los trámites disponibles para solicitar en su página web son los siguientes:

  • Renovación de cédula
  • Pasaporte
  • Cedulación por primera vez
  • Actualización de Datos Civiles
  • Datos Filiatorios
  • Certificación de datos para ciudadanos venezolanos
  • Certificación de pasaporte para ciudadanos venezolanos
  • Certificación de Datos para menores de edad venezolanos cedulados o no cedulados
  • Certificación de Datos para ciudadanos extranjeros
  • Certificación de pasaporte para ciudadanos extranjeros
  • Constancia de ingreso y permanencia

¿Cómo solicitar los datos filiatorios en la web del Saime?

En este sentido, el Saime indica que para solicitar los datos filiatorios debe seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar al portal web www.saime.gob.ve
  • En la parte inferior izquierda seleccionar la opción 'Ir a la web de Datos Filiatorios del Saime
  • Hacer clic en la opción de "Nueva Solicitud"
  • En las categorías, seleccionar "Familiar directo". 
  • Ingresar el número de cédula del familiar
  • Hacer clic en "Validar cédula"
  • Ingrese los documentos solicitados por el sistema
  • Realice el pago correspondiente al trámite
  • Confirmar la solicitud realizada
  • Descargar el comprobante de la solicitud desde la página web

 

