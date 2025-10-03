Saime responde: ¿Cómo tramitar los datos filiatorios por la página web?

El Servicio Administrativo de Ientificación, Migración y Extranjería (Saime) respondió este jueves a varias dudas respecto a la actualización e datos filiatorios a través de su página web.
A través de su cuenta en Instagram, el Saime difundió un video con preguntas y respuestas frecuentes sobre este y otros trámites.
Trámites en la web del Saime
De acuerdo con la información proporcionada por el Saime a través de sus redes los trámites disponibles para solicitar en su página web son los siguientes:
- Renovación de cédula
- Pasaporte
- Cedulación por primera vez
- Actualización de Datos Civiles
- Datos Filiatorios
- Certificación de datos para ciudadanos venezolanos
- Certificación de pasaporte para ciudadanos venezolanos
- Certificación de Datos para menores de edad venezolanos cedulados o no cedulados
- Certificación de Datos para ciudadanos extranjeros
- Certificación de pasaporte para ciudadanos extranjeros
- Constancia de ingreso y permanencia
¿Cómo solicitar los datos filiatorios en la web del Saime?
En este sentido, el Saime indica que para solicitar los datos filiatorios debe seguir los siguientes pasos:
- Ingresar al portal web www.saime.gob.ve
- En la parte inferior izquierda seleccionar la opción 'Ir a la web de Datos Filiatorios del Saime
- Hacer clic en la opción de "Nueva Solicitud"
- En las categorías, seleccionar "Familiar directo".
- Ingresar el número de cédula del familiar
- Hacer clic en "Validar cédula"
- Ingrese los documentos solicitados por el sistema
- Realice el pago correspondiente al trámite
- Confirmar la solicitud realizada
- Descargar el comprobante de la solicitud desde la página web
