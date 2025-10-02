Habrá cierre de dos vías principales en Caracas: tome nota de horarios y rutas alternas

Suscríbete a nuestros canales

El ministerio de Transporte anunció este jueves el cierre parcial y total en dos importantes vías de tránsito en la ciudad de Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, el ministerio de Transporte informó de los cierres y algunas posibles vías alternas qeu deberán tomar.

De acuerdo con la información proporcionada, ambos cierren iniciarán durante la noche de este jueves.

Cierre total

Durante la noche de este jueves 2 de octubre se realizará el cierre total del túnel El Paraíso en sentido Catia - El Valle.

Asimismo, indica que ese cierre total será a partir de las 11:00 de la noche de hoy, hasta las 05:00 de la mañana del viernes 03 de octubre.

En la información difundida, indica que el cierre de esta importante vía se debe a trabajos de rehabilitación del túnel El Paraíso.

Por este motivo, instó a los conductores que se dirijan hacia El Cementerio, El Valle o Coche, a circular por Plaza Venezuela o tomar otrass vías alternas.

Cierre parcial por 15 días

Este cierre será parcial, en ambos sentidos y durante 15 días a partir de la noche de este 02 de octubre, en un tramo de la autopista Gran Cacique Guaicaipuro.

Según reza el escrito del ministerio, el tramo que cerrará parcialmente será el de Plaza Venezuela hasta la entrada de Ruiz Pineda, en ambos sentidos, en un horario comprendido entre las 8:00 de la noche hasta las 05:00 de la mañana.

Explica además que el cierre de esta importante arterial vial se debe a labores de recuperación de la carpeta asfáltica en este tramo de la autopista.

El ministerio instó a los conductores a tomar las medidas preventivas necesarias ante las labores que se realizarán, además de respetar las indicaciones.

