Inauguran laboratorio en Miranda: fabricará fórmulas farmacéuticas a bajo costo

Por Robert Lobo
Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 11:05 am
Gema Labs, nuevo laboratorio que fue inaugurado este 01 de octubre por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, permitirá la producción de inhaladores y medicamentos en unidosis, mejorando el acceso a estos medicamentos.

Rodríguez, supervisó las instalaciones de este complejo farmacéutico, que se encargará de fabricar fórmulas no antibióticas, para mantener el abastecimiento de medicamentos.

Fabricará inhaladores para asmáticos

Este nuevo espacio, que se encuentra en el municipio Sucre del estado Miranda, “tiene muchísimas ventajas”, entre ellas la producción nacional y la activación del Motor Farmacéutico, que comprende el abastecimiento nacional y las exportaciones no petroleras para nuevos mercados en Suramérica y el Caribe, así lo indicó la vicepresidenta.

"Gema Labs tiene un sistema de unidosis y tabletas, que permite un ahorro del 30%, como parte de las nuevas tendencias que se están dando con esta apertura, así como la fabricación de inhaladores para pacientes asmáticos, que anteriormente eran importados”, agregó.

Por último, Rodríguez detalló que la banca pública nacional apoyó con financiamiento la creación de este espacio, al igual que el Ministerio de Comercio Nacional, con la ubicación de mercado.

