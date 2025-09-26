Trump fija arancel del 100 % a medicamentos importados: ¿Qué pasará con los precios en octubre?

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles de hasta el 100% a los medicamentos importados a partir del 1 de octubre, una medida que, según la Casa Blanca, busca “defender a los fabricantes estadounidenses y reducir el déficit presupuestario”.

El anuncio, realizado el jueves en Truth Social, generó de inmediato preocupación en la industria farmacéutica, en hospitales y entre pacientes que dependen de medicinas de origen extranjero.

La Oficina del Censo reportó que en 2024 las importaciones de productos farmacéuticos y medicinales alcanzaron 233.000 millones de dólares, lo que sitúa a los medicamentos como uno de los sectores más sensibles a la nueva política comercial.

Medicamentos en la mira: impacto directo en consumidores

Economistas advirtieron que los aranceles podrían trasladarse al consumidor final con precios más altos, seguros de salud sobrecargados y riesgo de escasez hospitalaria.

“El mayor peligro es que los pacientes empiecen a racionar medicamentos esenciales”, alertó Pascal Chan, vicepresidente de la Cámara de Comercio Canadiense.

Trump defendió la medida como una estrategia para fortalecer la industria nacional y destacó que los aranceles no se aplicarán a las compañías que instalen plantas en Estados Unidos.

Sin embargo, no detalló cómo se otorgarán estas exenciones a las firmas que ya fabrican en territorio estadounidense.

Un movimiento en medio de tensiones económicas

El nuevo arancel se anunció el mismo día en que Trump comunicó tarifas adicionales: 50% a gabinetes de cocina y tocadores de baño, 30% a muebles tapizados y 25% a camiones pesados.

Según el mandatario, “los grandes fabricantes de camiones estarán protegidos de interrupciones externas”.

La noticia llega en un contexto de inflación anual de 2,9% y advertencias del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre el aumento de precios.

Mientras Trump insiste en que “no hay inflación”, datos de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran recortes de 42.000 empleos en manufactura y 8.000 en construcción desde abril.

Dependencia global y riesgo en los genéricos

Expertos advierten que los aranceles difícilmente reducirán la dependencia estadounidense de los insumos farmacéuticos extranjeros, ya que la cadena de producción es global. Además, las compañías podrían haber acumulado inventarios para amortiguar el golpe inicial.

El panorama es más delicado para los medicamentos genéricos, cuyos márgenes de ganancia son reducidos.

“Si se aplican aranceles más amplios, algunos fabricantes podrían dejar de vender en Estados Unidos”, señaló Namit Joshi, del Consejo de Promoción de Exportaciones Farmacéuticas de India.

India, principal proveedor de genéricos para el mercado estadounidense, se mantiene al margen por ahora, pero expertos no descartan que una aplicación más estricta afecte su participación.

Mientras tanto, la Casa Blanca aún no publica los resultados de la investigación sobre la relación entre importaciones farmacéuticas y seguridad nacional, que podrían sentar las bases para gravámenes aún más altos.

