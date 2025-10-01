Maduro revela mensajes que recibe de militares de otros países

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que filas militares de diversos países de Suramérica le han enviado mensajes de “admiración” en medio de la reciente movilización naval de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en el mar Caribe.

“Me dicen, si tocan a Venezuela, nos tocan a nosotros y tocará nuevamente unirse en un solo Ejército, unido libertador de Suramérica, para enfrentar cualquier agresión imperialista, tocará. A buen entendedor, que le suenen las palabras”, indicó Maduro, durante la lección magistral con motivo de la apertura del Año Pedagógico 2025-2026 de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV).

Agregó que China, Rusia, India y los gobiernos de los Brics le han dado un respaldo absoluto a Venezuela en su lucha por la paz y en contra de la agresión estadounidense.

“También hermanos como Colombia, como los gobiernos del Caribe, el gobierno mexicano y múltiples gobiernos de África, Asia, han fijado una posición valiente sobre la lucha de nuestro país”, mencionó.

Frentes de resistencia

Durante su alocución, el jefe de Estado informó que con el Plan de la Patria el país cuenta con siete frentes de resistencia contra las “asechanzas, sanciones, amenazas de la guerra multiforme que el Imperio norteamericano le ha declarado a Venezuela y al mundo entero”.

“La guerra multiforme la hemos enfrentado con sabiduría, institucionalidad, unión nacional, y la hemos vencido en cada una de sus partes y formas a lo largo de todos estos años”, dijo Maduro.