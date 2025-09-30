Jorge Rodríguez envía mensaje para Danny Ocean: Recuérdenle que está promoviendo el asesinato

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, envió un mensaje al cantante venezolano Danny Ocean quien arremetió contra el rapero Louis BPM, por presentarse en los Premios Juventud 2025, llevando una franela estampada con la frase: “Yo vivo en Venezuela y no quiero guerra”, ante el despliegue naval de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en el Caribe.

“La próxima vez que el tal Danny Ocean vuelva a cantar de amor y cuando ‘volvere a Venezuela’, recuerdente que esta pomoviendo el asesinato, que caigan bombas sobre este República, acciones militares, y eso está penalizado en la Constitución y es por eso que el presidente Nicolás Maduro tiene preparado y listo el Decreto de Conmoción Exterior para defender la integridad de Venezuela”, indicó Rodríguez, desde la sede de la Asamblea Nacional (AN), ubicada en el centro de Caracas.

Luego de ver la presentación del rapero venezolano la cual compartió con el puertorriqueño Farruko, Danny Ocean decidió eliminar de su canal de YouTube una canción titulada “Sunshine”..

Esta acción del intérprete de “Me Rehuso” generó un intercambio de comentarios entre los tres artistas.

Hate contra Louis BPM

El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que la “extrema derecha” activó una granja de bots contra el rapero venezolano Louis BPM y el cantante puertorriqueño Farruko, por expresar su deseo de “no querer guerra” en el país.

“Quienes le están cayendo en las redes (sociales) son los influencers de Miami, que son unos fracasados que cuando quisieron llenar de violencia a Venezuela (anteriormente) fracasaron. Ellos dirigen miles de bots para que los ataquen, para que no defienda el sagrado derecho de la paz para el país”, indicó el jefe de Estado, en su programa “Con Maduro +” transmitido el lunes.