Navidad adelantada en Venezuela: anuncian plan comercial para dinamizar la economía

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Nicolás Maduro anunció oficialmente el inicio de la Navidad en Venezuela este miércoles 1 de octubre, marcando el arranque de una temporada que, según sus palabras, impulsa la economía, fortalece la solidaridad y activa la alegría colectiva.

La celebración navideña se adelanta como parte de una estrategia nacional que busca dinamizar el comercio y promover la producción local.

Durante el programa “Con Maduro+”, el mandatario aseguró que la Navidad representa un motor económico clave. Sin embargo, aún no se han revelado los detalles sobre cómo se activarán las ferias navideñas en el país.

Navidad en las calles: así funcionarán las ferias navideñas

El Ministro para el Comercio Nacional, Luis Villegas, confirmó que este 1 de octubre se inaugurarán más de 177 ferias navideñas en todo el territorio nacional.

Estas ferias contarán con expositores de cultura, pintura, juguetes, ropa, calzado y materia prima para hallacas.

Las actividades se integrarán con las Grandes Misiones de Nuevas Generaciones, buscando ofrecer espacios de disfrute familiar y acceso directo a productos nacionales.

El objetivo es conectar al productor con el consumidor, garantizando mejores precios y calidad.

Producción nacional como eje de la temporada

Según cifras oficiales, el 90 % de la mercancía que se venderá en estas ferias y nuevos supermercados será de producción nacional. Esta estrategia busca reducir las importaciones y fortalecer la economía interna.

Además, el presidente Maduro anunció la apertura de nuevos establecimientos comerciales durante la temporada navideña. Estos espacios ofrecerán productos elaborados por emprendedores y empresas locales.

El Gobierno prevé que el comercio navideño impulse el crecimiento económico más allá del 9 % registrado en los primeros tres trimestres del año.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube