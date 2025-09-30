Turpial Airlines añade una nueva ruta a su itinerario: sepa más

La aerolínea venezolana Turpial Airlines añadió un nuevo destino a su itinerario.
En tal sentido, la nueva conexión tendrá una frecuencia semanal de dos vuelos semanales, los días lunes y viernes.
Turpial Airlines añade una nueva ruta a su itinerario
El vuelo inaugural partió desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en Valencia y aterrizó en el Aeropuerto Juan Vicente Gómez de San Antonio del Táchira, refiere una NDP.
Los boletos para esta nueva ruta ya están disponibles para su adquisición a través de los canales de venta de la aerolínea.
A través de sus redes sociales, la aerolínea confirmó la nueva conexión y su operatividad.
"¡Nueva Ruta Disponible! De Valencia a San Antonio del Táchira. Descubre la puerta de entrada a los Andes venezolanos. Conoce nuevos paisajes y vive una experiencia única. Frecuencia: Lunes y viernes. ¡Adquiérelo tus boletos desde ya!", se lee en la cuenta oficial de Instagram.
