Turpial Airlines añade una nueva ruta a su itinerario: sepa más

La aerolínea venezolana Turpial Airlines añadió un nuevo destino a su itinerario.

En tal sentido, la nueva conexión tendrá una frecuencia semanal de dos vuelos semanales, los días lunes y viernes.

El vuelo inaugural partió desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en Valencia y aterrizó en el Aeropuerto Juan Vicente Gómez de San Antonio del Táchira, refiere una NDP.

Los boletos para esta nueva ruta ya están disponibles para su adquisición a través de los canales de venta de la aerolínea.

A través de sus redes sociales, la aerolínea confirmó la nueva conexión y su operatividad.

"¡Nueva Ruta Disponible! De Valencia a San Antonio del Táchira. Descubre la puerta de entrada a los Andes venezolanos. Conoce nuevos paisajes y vive una experiencia única. Frecuencia: Lunes y viernes. ¡Adquiérelo tus boletos desde ya!", se lee en la cuenta oficial de Instagram.

