El pronóstico del Inameh advierte sobre nubosidad y lluvias en estas regiones de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advierte en su pronóstico de este martes 30 de septiembre sobre nubosidad y lluvias en varias regiones de Venezuela.

En tal sentido, el Inameh informó que en horas de la mañana habrá nubosidad parcial en gran parte del territorio nacional.

Pero se exceptúan Bolívar, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, este de Falcón, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Andes y Zulia, donde zonas nubladas serán acompañadas de precipitaciones.

¿Cuál es el pronóstico para la tarde y noche?

Por otra parte, para la tarde y noche, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé desarrollo nuboso con lluvias o chubascos y descargas eléctricas ocasionales.

Según el pronóstico, en Bolívar, Amazonas, Nororiente, Centro Norte Costero, Llanos Centrales, Occidentales, Centro Occidente, los Andes y Zulia.

En la Gran Caracas, el Inameh espera nubosidad fragmentada con lluvias o lloviznas en horas de la mañana. En la tarde y noche tendremos precipitaciones de intensidad variable.

En la situación general, para las próximas seis horas, zonas nubladas, generadoras de precipitaciones variables y descargas eléctricas ocasionales al oeste de Bolívar, Amazonas, sureste de Sucre, sur de Anzoátegui, sur de Aragua, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, este de Falcón, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube