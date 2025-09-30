¡Atención bachilleres!: habilitan tercera fase para modificar las opciones universitarias: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Educación Universitaria, ha anunciado la apertura de la tercera fase de asignación de cupos académicos, ofreciendo una nueva oportunidad a aquellos bachilleres que aún no han sido seleccionados para ingresar al sistema de educación universitaria.

Las autoridades instan a los estudiantes a tomar medidas inmediatas para asegurar su participación en esta ronda.

Los aspirantes tienen hasta el próximo 10 de octubre para ingresar al portal web oficial y revisar, modificar o reajustar las opciones de carrera disponibles en su registro.

Este período es crucial para maximizar las posibilidades de obtener un cupo en la carrera deseada.

Proceso

La gestión se realiza exclusivamente a través del portal en línea. Los estudiantes deben acceder con sus credenciales y modificar las opciones en la sección correspondiente.

Este proceso de asignación es vital para el futuro educativo del país. La convocatoria enfatiza la importancia de la participación activa de los jóvenes, reconociéndolos como el "futuro y presente de Venezuela".







Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube