Pronóstico del Inameh: ¿Habrá lluvias en Venezuela en las próximas horas?

Para este lunes 29 de septiembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que se prevé cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país.

Además, el Inameh resalta el desarrollo nuboso con precipitaciones de variada intensidad para las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico, al norte de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Anzoátegui, este de Miranda/La Guaira/Falcón, Guárico, Apure, Barinas, Andes y Zulia.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche según el Inameh?

Por otra parte, para la tarde y noche, el Inameh estima aumento de la cobertura nubosa, acompañada de lluvias o chubascos, algunos con actividad eléctrica.

Según el Inameh, especialmente en partes de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Nororiente, Región Central, Llanos Centrales, Occidentales, Lara, Falcón, Andes y Zulia.

Gran Caracas

Del mismo modo, sobre la Gran Caracas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología pronostica nublado en horas de la mañana.

En horas de la tarde-noche se esperan áreas con nubosidad y precipitaciones variables.

En su pronóstico general, el Inameh alertó que se aprecian zonas nubladas con precipitaciones variables y actividad eléctrica en *Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, sur de Anzoátegui, sur de Guárico, noreste de Apure, este de Barinas, sur de Táchira, norte de Mérida y Zulia; en el resto del país, prevalece cielo parcialmente nublado y áreas despejadas.

