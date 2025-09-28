Nuevo acuerdo entre gobernadores de frontera Colombia y Venezuela: claves del compromiso binacional

Suscríbete a nuestros canales

En un encuentro celebrado en las aguas del río Orinoco, gobernadores de Colombia y Venezuela firmaron este sábado un Memorándum de Entendimiento con enfoque fronterizo.

El acto contó con la presencia de Fulberto Guevara (Vichada), Arnulfo Rivera (Guainía), Miguel Rodríguez (Amazonas), y los embajadores Milton Rengifo y Carlos Eduardo Martínez.

El gobernador venezolano Miguel Rodríguez calificó el encuentro como un paso decisivo hacia el restablecimiento pleno de las relaciones entre pueblos que comparten una extensa y dinámica frontera.

Gobernadores impulsan reapertura consular y cooperación binacional

De acuerdo con la información compartida por el gobernador de Amazonas, el acuerdo firmado contempla como primera acción estratégica la reapertura de consulados en Vichada, Guainía y Amazonas. Esta medida busca normalizar relaciones diplomáticas y brindar atención directa a las comunidades fronterizas.

Rodríguez afirmó que “muy pronto tendremos funcionando nuevamente los consulados de Venezuela en estos departamentos y los de Colombia en nuestro estado Amazonas”. Esta decisión marca el inicio de una nueva etapa de cooperación institucional.

Una frontera de paz con visión compartida

El memorándum firmado simboliza el hermanamiento de los pueblos y el compromiso de construir una frontera de paz. Los líderes locales coincidieron en que el diálogo y la voluntad política son claves para superar diferencias históricas.

Además, se acordó fomentar el intercambio económico, cultural y social entre las regiones. El objetivo es generar condiciones para el desarrollo sostenible y el bienestar mutuo.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube