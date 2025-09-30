BCV

Precio del dólar y euro BCV para el 01 de octubre: así abrirán el mes las divisas

Por Yasmely Saltos
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 05:55 pm
El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para el miércoles 1 de octubre presentando un leve aumento en el precio en comparación al cierre anterior. 

La moneda estadounidense abrirá el mes en 179,43  bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio webc

Mientras que la moneda europea se cotiza en 210,51 bolívares.

 

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país. 

 

