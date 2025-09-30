Arranca este pago para el personal administrativo y obrero del ministerio de Educación

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio para la Educación (MPPE) inició este martes, el pago de las evaluaciones al personal administrativo y obrero del sector.

Así lo dio a conocer el canal de Telegram PagosMppe, grupo dedicado a informar a los maestros y jubilados sobre sus beneficios.

“Se informa al personal administrativo y obrero del MPPE que se está abonando las evaluaciones en sus cuentas nómina”, indicó.

El beneficio, del cual se desconoce el monto a depositar, consiste en una valoración de desempeño que hace el Ministerio de Educación a los trabajadores, en el que les evalúan la calidad y eficiencia de sus labores.