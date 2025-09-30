Economía

Arranca este pago para el personal administrativo y obrero del ministerio de Educación

El beneficio consiste en una valoración de desempeño

Por Genesis Carrillo
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 05:01 pm
Arranca este pago para el personal administrativo y obrero del ministerio de Educación

El Ministerio para la Educación (MPPE) inició este martes, el pago de las evaluaciones al personal administrativo y obrero del sector. 

Así lo dio a conocer el canal de Telegram PagosMppe, grupo dedicado a informar a los maestros y jubilados sobre sus beneficios.

“Se informa al personal administrativo y obrero del MPPE que se está abonando las evaluaciones en sus cuentas nómina”, indicó. 

El beneficio, del cual se desconoce el monto a depositar, consiste en una valoración de desempeño que hace el Ministerio de Educación a los trabajadores, en el que les evalúan la calidad y eficiencia de sus labores.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
Nueva York
Estados Unidos
farándula
California
Martes 30 de Septiembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América