SimpleTV con nuevas tarifas: así quedaron los precios para septiembre

Para este mes de septiembre de 2025, la empresa de telecomunicaciones venezolana de televisión por suscripción Simpletv reveló las nuevas tarifas de sus planes.

A través de su sitio web, la compañía compartió los montos en bolívares de sus planes vigentes según las opciones de preferencia de cada cliente.

¿Cómo quedaron las tarifas de SimpleTV para junio?

El Plan Básico tiene un costo de Bs 266,80 y cuenta con 70 canales. Además, permite agregar un decodificador en tecnología SD/HD.

Asimismo, el Plan Byte tiene el valor de Bs 973,82 y cuenta con 97 canales de entretenimiento, música y emisoras. También se le puede sumar un decodificador.

Otras opciones con más variedad se ofrecen con el Plan Mega HD; tiene un costo de Bs. 2.066,34. Cuenta con 138 canales.

También está el Plan Giga HD por Bs. 3.013,41; se adquiere con 177 canales y finalmente está el Plan Tera HD, que cuesta Bs. 5.251,95 y tiene 202 canales.

La plataforma refiere a los usuarios que pueden subir de plan cuando quieran y añadir más opciones de entretenimiento y contenido de su programación.

¿Cómo registrarse en SimpleTV por primera vez?

1. Ingresa en www.simple.com.ve y haz clic en Mi Simple.

2. Haz clic en Regístrate y completa el formulario.

3. Introduce el código de autorización que enviaremos a tu correo electrónico.

4. Selecciona el plan que deseas contratar (Básico, Byte, Mega, Giga, Tera).

5. Agrega el ID y número de tarjeta de acceso por cada deco a registrar.

6. Añade los paquetes premium de tu preferencia (HBO, Universal+, Hotpack, Paramount, Atresplayer).

7. Continúa a través del Carrito y acepta los términos y condiciones.

8. Realiza el pago correspondiente a la oferta seleccionada por cualquiera de nuestros métodos de pago.

9. Tras procesar tu pago, recibirás en tu correo un mensaje de bienvenida y confirmación de tu registro exitoso.

