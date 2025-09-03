Caracas

Inauguran clínica móvil para mascotas en La Pastora: habrá atención integral gratuita

Por Robert Lobo
Este martes 2 de septiembre, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, inauguró la clínica veterinaria móvil, para las mascotas de los habitantes de la parroquia La Pastora.

En el marco de la Operación Caracas Sonríe, Meléndez expresó que, «De esta manera estamos optimizando la atención a los animalitos de compañía, porque también forman parte de la familia y de la comunidad».

Esta clínica móvil brindará atención integral gratuita a las mascotas de la comunidad.

Miércoles 03 de Septiembre - 2025
