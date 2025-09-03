Inicia pago complementario del Bono Único Familiar septiembre 2025: este es el monto

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, inició la asignación del Bono Único Familiar correspondiente al mes de septiembre 2025, por un monto de Bs 2.200. De igual manera, comenzó el pago de la bonificación complementaria de ese estipendio.

La cuenta en Telegram de Pensionados de Venezuela detalló que, el Bono Complementario está llegando con montos desde los Bs 740, hasta los Bs 1.480.

Este bono, va de la mano con el pago del Bono Único Familiar, según el histórico de pagos de la plataforma digital.

Canales directos para resolver dudas sobre bonos y servicios

3532: Tu línea directa de información general. ¿Tienes preguntas sobre el funcionamiento general del Sistema Patria? ¿Necesitas aclarar dudas sobre algún servicio? Este número está habilitado para recibir tus consultas y brindarte la orientación que necesitas.

67373: Asistencia específica para tus bonos y transacciones . Si tu inquietud se centra en la entrega de bonos, transferencias de dinero, pagos de servicios o cualquier otro aspecto relacionado con tus movimientos dentro del Sistema Patria, este es el número al que debes comunicarte.

Notificaciones al instante con la app VeMonedero. Mantente siempre informado a través de las notificaciones que recibirás directamente en tu teléfono inteligente mediante la aplicación VeMonedero. Esta herramienta te permitirá estar al tanto de tus bonificaciones y movimientos de saldo de manera oportuna.

