Precios en el Mercado de Coche este 2 de septiembre: estas hortalizas y frutas bajan su costo

Por Robert Lobo
Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 10:24 am
El Mercado Mayorista de Coche, en Caracas, es punto de referencia para la compra a bajo costo de legumbres, hortalizas y frutas. Este inicio de mes de septiembre, se reportan que hortalizas y frutas bajaron sus precios.

De acuerdo con publicaciones compartidas en TikTok por la cuenta Ezequiel Negocios, los compradores pueden acceder a una amplia oferta. A continuación te compartimos el precio al mayor y detal de algunas frutas y hortalizas para este martes 02 de septiembre:

  • Tomates: cesta entre $30 y $35 dependiendo del tamaño
  • Cebolla: Kg en Bs 115
  • Auyama: Kg en Bs 30
  • Parchita: cesta en $25
  • Naranja: saco $22 a $27
  • Guayaba: cesta desde $13
  • Patilla: Kg Bs 150 
  • Melón: Kg Bs 120
  • Lechosa: Kg Bs 120
  • Limón: saco en $25
  • Jengibre: Kg Bs 350
  • Ocumo chino: Kg Bs 120
  • Ocumo blanco: Kg Bs 115
  • Apio: Kg Bs 110
  • Batata rosada: Bs 150 Kg
  • Ají dulce: saco desde $13 hasta $20
  • Yuca: saco $18
  • Pepino: cesta $7
  • Repollo: saco en $13
  • Plátanos: desde $15 la cesta hasta $25
  • Zanahorias: saco desde $40
  • Papa granola: saco desde $25
  • Ñame: Bs 120 Kg
  • Pimentón: cesta $17
  • Pimiento: cesta $12
  • Cebollín: Bs 130 2Kg
  • Cilantro: Bs 300 2Kg
  • Lechuga: cesta Bs 700
  • Ajo: entre Bs 310 y 510 Kg
  • Calabacín: cesta $7
  • Coco: saco $85
  • Aguacate: $35

 

