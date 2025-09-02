Precios en el Mercado de Coche este 2 de septiembre: estas hortalizas y frutas bajan su costo

Suscríbete a nuestros canales

El Mercado Mayorista de Coche, en Caracas, es punto de referencia para la compra a bajo costo de legumbres, hortalizas y frutas. Este inicio de mes de septiembre, se reportan que hortalizas y frutas bajaron sus precios.

De acuerdo con publicaciones compartidas en TikTok por la cuenta Ezequiel Negocios, los compradores pueden acceder a una amplia oferta. A continuación te compartimos el precio al mayor y detal de algunas frutas y hortalizas para este martes 02 de septiembre:

Tomates: cesta entre $30 y $35 dependiendo del tamaño

Cebolla: Kg en Bs 115

Auyama: Kg en Bs 30

Parchita: cesta en $25

Naranja: saco $22 a $27

Guayaba: cesta desde $13

Patilla: Kg Bs 150

Melón: Kg Bs 120

Lechosa: Kg Bs 120

Limón: saco en $25

Jengibre: Kg Bs 350

Ocumo chino: Kg Bs 120

Ocumo blanco: Kg Bs 115

Apio: Kg Bs 110

Batata rosada: Bs 150 Kg

Ají dulce: saco desde $13 hasta $20

Yuca: saco $18

Pepino: cesta $7

Repollo: saco en $13

Plátanos: desde $15 la cesta hasta $25

Zanahorias: saco desde $40

Papa granola: saco desde $25

Ñame: Bs 120 Kg

Pimentón: cesta $17

Pimiento: cesta $12

Cebollín: Bs 130 2Kg

Cilantro: Bs 300 2Kg

Lechuga: cesta Bs 700

Ajo: entre Bs 310 y 510 Kg

Calabacín: cesta $7

Coco: saco $85

Aguacate: $35

