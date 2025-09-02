Precios en el Mercado de Coche este 2 de septiembre: estas hortalizas y frutas bajan su costo

El Mercado Mayorista de Coche, en Caracas, es punto de referencia para la compra a bajo costo de legumbres, hortalizas y frutas. Este inicio de mes de septiembre, se reportan que hortalizas y frutas bajaron sus precios.
De acuerdo con publicaciones compartidas en TikTok por la cuenta Ezequiel Negocios, los compradores pueden acceder a una amplia oferta. A continuación te compartimos el precio al mayor y detal de algunas frutas y hortalizas para este martes 02 de septiembre:
- Tomates: cesta entre $30 y $35 dependiendo del tamaño
- Cebolla: Kg en Bs 115
- Auyama: Kg en Bs 30
- Parchita: cesta en $25
- Naranja: saco $22 a $27
- Guayaba: cesta desde $13
- Patilla: Kg Bs 150
- Melón: Kg Bs 120
- Lechosa: Kg Bs 120
- Limón: saco en $25
- Jengibre: Kg Bs 350
- Ocumo chino: Kg Bs 120
- Ocumo blanco: Kg Bs 115
- Apio: Kg Bs 110
- Batata rosada: Bs 150 Kg
- Ají dulce: saco desde $13 hasta $20
- Yuca: saco $18
- Pepino: cesta $7
- Repollo: saco en $13
- Plátanos: desde $15 la cesta hasta $25
- Zanahorias: saco desde $40
- Papa granola: saco desde $25
- Ñame: Bs 120 Kg
- Pimentón: cesta $17
- Pimiento: cesta $12
- Cebollín: Bs 130 2Kg
- Cilantro: Bs 300 2Kg
- Lechuga: cesta Bs 700
- Ajo: entre Bs 310 y 510 Kg
- Calabacín: cesta $7
- Coco: saco $85
- Aguacate: $35
