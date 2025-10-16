Latonería y pintura en Caracas: precios actualizados para dejar la carrocería como nueva

Suscríbete a nuestros canales

Los talleres mecánicos prestan servicio de latonería y pintura para vehículos con deterioro en carrocería y en pintura. Los precios varían según las condiciones del carro.

El taller debe evaluar el vehículo para determinar el costo del trabajo. La pintura, en general, para un carro pequeño cuesta en promedio $ 1.200 y para camionetas $ 1.600, si el carro está chocado el costo aumenta.

“Las partes del carro que más se deterioran son el capó, el techo y maleta porque la pintura se quema con el sol”, dijo Alberto Carreño, encargado de Radiadores Patriangel en El Paraíso.

Comentó que los golpes se arreglan con máquinas especiales, y manualmente con martillo de latonería. El presupuesto que se hace incluye pintura, mano de obra, materiales.

“El carro se entrega en 15 días o dos semanas, después de la evaluación, latoneo y pintura. Cuando el cliente trae el carro debe cancelar el 50 % del presupuesto y el resto con la entrega”, dijo.

El gerente operativo de Taller Marsal, Alvin Arguinsones, indicó que debe hacerse una revisión del carro para evaluar imperfecciones en la carrocería, si deben sacarse y pintar, o solo pintar; luego se hace el presupuesto.

El costo del trabajo de latonería y pintura puede oscilar de $ 1.200 a $ 1.500 para carro pequeño, y de $ 1.800 a $ 2.200 para camioneta.

Destacó que ofrecen descuento por mano de obra, que cuesta $ 120 a $ 140, puede bajar a $ 100 si el cliente pinta tres piezas continuas y si son rayones leves. “Por ejemplo, un guardafango y dos puertas del mismo lado, la promoción incluye pulido general, en faros y partes negras”, dijo.

¿Qué se deteriora más del carro para hacer latonería y pintura?

Precisó que las áreas del carro que más se dañan son capó, techo y maleta, lo que está expuesto al sol. Los demás daños son por impactos o rayones.

Acotó que los golpes se arreglan con herramientas para latonería como martillo y Spoter por ejemplo. El presupuesto para el cliente incluye los materiales a utilizar, pintura y elaboración de pintura, más gastos administrativos.

Señaló que por el arreglo de una a tres piezas, se entrega el carro en uno o cuatro días; por pintura general en tres semanas; el cliente puede abonar 50 % para iniciar el trabajo y el resto al recoger el carro.

El dueño de Multiservicios Liora Car, José Fernández, indicó que el servicio de latonería y pintura para un carro pequeño puede costar $ 1200, para mediano por $ 1500 y para camioneta de $ 1700 a $ 2000.

Como promoción, si se trata de pintura general, pulen los faros y limpian la tapicería.

“Para arreglar golpes pequeños contamos con las máquinas Spoter, Core, y el martillo”, dijo.

Afirmó que el presupuesto incluye los materiales, es decir, pintura, plástico, el fondo, lijas, tirros, pintura transparente, y lavado del carro. Si solo se hace pintura general, se entrega el carro en 15 días, y el cliente debe abonar 30 % del costo para iniciar el trabajo.

